ದೇವರನಾವದಗಿ ಕಾಲೇಜು: ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಆಲಮೇಲ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರನಾವದಗಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗುಗ್ಗರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಒಟ್ಟು 74 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್-39, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ -33, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2 ಉತ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಶೇ 97.5 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣಮ್ಮ ಮಾನಕರ ಶೇ 97.33 ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಕುಮಾರಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕರಿಗೋಳ ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಣೂರು 96.66 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ - 2, ಇತಿಹಾಸ-3, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ -7, ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ- 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮೋರಟಗಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ</p>.<p>ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ 6, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ-70, ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ-25, ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ-10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನವೀನಕುಮಾರ ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿ ಶೇ 90 ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-26-2059541388</p>