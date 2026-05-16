‘ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ’

ಹೊರ್ತಿ: ಹಡಲಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ ಎಸ್. ಕಡಕ ಭಾವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಹಡಲಸಂಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಶಿರಶ್ಯಾಡ ಹಾಗೂ ಬಸನಾಳ ಮತ್ತು ಹಡಲಸಂಗ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯಾಗುವಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರ ಪ.ಪೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಸಿ ಕೆ.ಹೊಸಮನಿ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಡಚಣ ಬಿಇಒ ಚಿದಾನಂದ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ ಟಿ.ಗೊಂಗಡಿ, ಎಸ್ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಹಡಲಸಂಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾವಳಗಿ, ಹಡಲಸಂಗ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಶರಣು ಹೀರಾಪುರ, ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಶಹಾಪುರ, ತಾ. ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರ ನಾಯಕ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಡುಣಗಿ, ಶಿವಾಜಿ ಪವಾರ, ರಮೇಶ ಟಾಕಳಿ, ಎಸ್.ಡಿ. ಎಂ.ಸಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ ಶಹಾಪುರ, ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>