ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ

ಚಡಚಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರಡೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಡ ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಂದೂರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೆ 594 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಂದೂರ ತಾಯಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಓದು ಮುಂದುವರೆಸಿದಳು. ತೀರ ಬಡತನ, ಮನೆ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವದರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕನ್ನಡ, ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದರೆ,ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಲಾ 99 ಅಂಕ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 96 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. 'ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>