ನೂತನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭ

ಕೊಲ್ಹಾರ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ,ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಘಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗವು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಕಾಲೇಜಿನ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಸಮನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಲ್ಹಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಘಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಸವರಾಜ ಜಾಲವಾದಿಯವರ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಬಸವರಾಜ ಜಾಲವಾದಿಯವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬಸವರಾಜ ಜಾಲವಾದಿ ಮಾತನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಲಘಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಮಣ್ಣ ನಾವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ ಕೋರಿ,ರಾಮಣ್ಣ ನಾವಿ,ಕುಪಗಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ದೊಡಮನಿ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮದಕರಿ, ಅಶೋಕ ನಿಂಗನೂರ,ಸದಾನಂದ ನಿಂಗನೂರ,ರಮೇಶ ನಿಂಗನೂರ,ಶಿವಾನಂದ ಕಾಗಲ್, ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಜಿ.ಎಸ್ ಗಣಿಯವರ,ಎಸ್.ಬಿ ಐನಾಪುರ್, ಜೆ.ಬಿ .ಮಠಪತಿ, ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-26-1611529660