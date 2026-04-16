ಪಿಡಿಜೆ ಕಾಲೇಜು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

<p>ವಿಜಯಪುರ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಜೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ಶೇ 94.78ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 268 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 254 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, 36 ಮಂದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 142 ಮಂದಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ 66 ಮಂದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತಾ ವಡಗಾಂವ ಶೇ 96.50, ಪ್ರೀತಿ ಜಾಮಗೊಂಡ ಶೇ 95.33 ಹಾಗೂ ನುಜಹತ ಜಹಾಗೀರದಾರ ಶೇ 94.33 ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ ಕಂಬಾರ ಶೇ 94.17 ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಶ್ವೇತಾ ಹರಿಜನ ಶೇ 87.67 ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಇಟಕಣ್ಣವರ ಶೇ 86 ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇಜಶ್ರೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಶೇ 93 ಪ್ರಥಮ, ಜ್ಯೋತಿ ಕಂಬಾರ ಶೇ 92.12 ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕಾಂಬಳೆ ಶೇ 91.83 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-26-414416577</p>