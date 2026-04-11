ವಿಜಯಪುರ: ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 99.76 ಫಲಿತಾಂಶ

ವಿಜಯಪುರ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶೇ 99.76 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 424 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 423 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, 199 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, 215 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಹಾಗೂ 9 ಮಂದಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಕಾಮನಕೇರಿ ಶೇ 98.66 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾ ಈಟಿ ಶೇ 98.5 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 9ನೇ ಹಾಗೂ ಸೋನಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ್ ಶೇ 98.33 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 92 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 25 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, 55 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಂಚನಾ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 97.6 ಪ್ರಥಮ, ವಿಶ್ವಾಸ ತೇಲಿ ಶೇ 97.5 ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಸುಹಾನಿ ಜೈನ್ ಶೇ 97.3 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಸುರೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ.