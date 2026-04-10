ಎಸ್.ಕುಮಾರ್ ಮಹೇಶ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ವಿಜಯಪುರ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಸೋಲಾಪುರ ಬೈಪಾಸ್ ಸಮೀಪದ ಬರಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್. ಕುಮಾರ್ ಮಹೇಶ ಪಿ.ಯು. ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅರ್ಪಿತಾ ಅಶೋಕ ರಾಠೋಡ ಶೇ 96.3, ಸಂದೀಪ ರಾಜು ರಾಠೋಡ ಶೇ 95.5, ಸತೀಶ ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ ಶೇ 94.5 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕಾಂಬಳೆ ಶೇ 92.6, ಅಂಜಲಿ ರಾಠೋಡ ಶೇ 92.3, ಸನ್ಮತಿ ಬನಸೋಡೆ ಶೇ 92.1, ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಶಿಂಧೆ ಶೇ 91.1, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋರಡ ಶೇ 90.8, ಸುಷ್ಮಾ ರಾಠೋಡ ಶೇ 90.5, ಶರತ್ ಚಂದಾವರಿ ಶೇ 90.5 ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಂದರಗಿ ಶೇ 90.1, ಭೀಮರಾವ ಕಟ್ಟಿ ಶೇ 87.1 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದವರಲ್ಲಿ 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದವರು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಸ್.ಕುಮಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಎಚ್.ಟಿ.ಲತಾದೇವಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸದಾಶಿವ ವಾಲಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ