ತುಂಗಳ ಕಾಲೇಜು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

ವಿಜಯಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಶ್ಮಿತಾ ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿ ಪತ್ತಾರ ಶೇ 98.5 ಅಂಕ, ಭೂಮಿಕಾ ಬ್ಯಾಕೋಡ ಶೇ 97.8 ಅಂಕ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 97.6 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 7, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 43, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 5, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 15, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಶೋಕ ತುಂಗಳ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತುಂಗಳ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>