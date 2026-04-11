ಆರ್ಯಭಟ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 99ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

ಯಾದಗಿರಿ: 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಭಟ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಶೇ 99ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ 27ರಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಶೇ 66ರಷ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಶೇ 7ರಷ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣೀಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಶೇ 96.33ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಬಾ ಫರ್ವಾಜ್ ಶೇ 93.35, ಕಾವ್ಯ ಶೇ 92.50, ಕತ್ರೆ ಗೌತಮ್ ಶೇ 92.33, ಸೈಯದಾ ಅಫ್ರಿಯಾ ಶೇ 91.83, ಸಫಾ ಅನಂ ಶೇ 91.17, ಕರೀನಾ ಶೇ 91, ರಾಜರೆಡ್ಡಿ ಶೇ 90.33, ಪರಿಯಾ ಶೇ 90.17 ಹಾಗೂ ಅಜಯ್ ಶೇ 90 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>