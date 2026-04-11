ಲಿಂಗೇರಿ ಕೋನಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಾಧನೆ

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ನಗರದ ಲಿಂಗೇರಿ ಕೋನಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 147, ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 28 ಹಾಗೂ ತೃತೀಯಾ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಶೇ 85ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಮನ್ಯಾ ಶೇ 95.16ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಶಂಕರ ಶೇ 92.66 ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಚಂದು ಮುನಗಾಲ ಶೇ 91.66ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಭೀಮರಾಯ ಶೇ 95.16, ಮಹೇಶಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಶೇ 91.83, ಕಾವೇರಿ ಲಾವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್ ಸನಾ ಮಹಮ್ಮದಿ 91.5 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಪ್ಪ ನಾಡಗೌಡ, ಮಹೇಶ ನಾಡಗೌಡ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಚೇಗುಂಟಾ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಯರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-30-497188041</p>