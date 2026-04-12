ಹಣಮಂತ, ಲಾಲ ಮುನ್ನಿ, ಅಮರೇಶ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ

<p>ಯಾದಗಿರಿ: 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ವಾಣ್ಯಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಲ ಮುನ್ನಿ ಮಹಮದ್ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಮರೇಶ ಹಣಮಂತರಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಿಚಕ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಣಮಂತ 600ಕ್ಕೆ 588 (ಶೇ 98) ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಕುಮಾರ್ ಕಿಶನ್ 586 (ಶೇ 97.66) ಹಾಗೂ ಯರಗೋಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ 584 (ಶೇ 97.33) ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಾಲ ಮುನ್ನಿ 600ಕ್ಕೆ 584 (ಶೇ 97.33) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜಿನ ನವ್ಯ ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ 576 (ಶೇ 96) ಹಾಗೂ ಸುರಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಶ್ವೇತಾ ಬಸವರಾಜ 572 (ಶೇ 95.33) ಅಂಕ ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರದ ಡಿಡಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಮರೇಶ ಹಣಮಂತರಾಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೆ 588 (ಶೇ 98) ಅಂಕ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಭಾ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಉಜ್ಮಾ ಶಿರೀನ್ 587 (ಶೇ 97.83) ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಹಾಪುರದ ಎಸ್ಬಿ ದರ್ಶನಾಪುರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆ.ಎಂ. ಉಷಾ 586 (ಶೇ 97.66) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಡಿಪಿಯು ಪಂಡಿತರಾವ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-30-2014783780</p>