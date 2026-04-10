ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 90 ಫಲಿತಾಂಶ

ಯಳಂದೂರು: 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು. ಪಟ್ಟಣದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 90.19 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 176 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 153 ಬಾಲಕಿಯರು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 32 ಮಂದಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 103 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, 16 ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಶೇ 90.19, ವಾಣಿಜ್ಯ 83.82 ಹಾಗೂ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 87.72 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎನ್.ರತ್ನಮ್ಮ (ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಶೇ 96.33), ಅಹಲ್ಯಾ (ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಶೇ 95), ಶ್ವೇತಾ (ಕಲಾ ಶೇ 95.16) ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅವರು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಚ್.ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>