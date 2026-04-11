ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ರಾಮನಗರ): ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ (ಎನ್ಎಎಸಿ ಬಿ+ ಗ್ರೇಡ್ ಹಾಗೂ ರೂಸಾ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜು) 2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಲಭ್ಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು: ಕಲಾವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಎ-ಎಚ್ಇಪಿ, ಎಚ್ಎಸ್ಕೆ, ಎಚ್ಇಕೆ, ಎಚ್ಇಜೆ, ಎಚ್ಇಇ, ಎಚ್ಇಎಸ್, ಜಿಪಿಕೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಂ-ರೆಗ್ಯೂಲರ್, ಬಿ.ಕಾಂ-ಎಇಡಿಪಿ (ಬಿಎಸ್ಎಫ್ಐ), ಬಿಕಾಂ-ಎಇಡಿಪಿ (ರೀಟೇಲ್ ಆಫರೇಷನ್) ಬಿಬಿಎ-(ರೆಗ್ಯೂಲರ್) ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಎಂ, ಪಿಎಂಸಿ, ಸಿಬಿಝಡ್, ಬಿಬಿಝಡ್, ಸಿಬಿಎಂ, ಬಿಸಿಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಷಯಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಣಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, 45 ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ರಾಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಕಯಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಐಸಿಟಿ ತರಗತಿಗಳು, ಮಲ್ಟಿಜಿಮ್, ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್, ಎನ್ಸಿಸಿ, ರೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ದೀಪಿಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹30 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಾದರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ: 82127270332, 7019162282, 9900877332, 9740658577 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಖು ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>