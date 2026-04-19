‘ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿ’

ಶಿಕಾರಿಪುರ: 'ಶಿಕ್ಷಣದ ಜತೆ ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯುವಜನತೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಯು.ವಾಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕುಮದ್ವತಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಕುಮದ್ವತಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೋಲು–ಗೆಲುವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಜತೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದು ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಯುವಜನತೆ ದೇಶದ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ, ಭರವಸೆಯ ಆಶಾಕಿರಣ. ಪದವಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸವಾಲು ಬಂದರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೋಲನ್ನು ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಜತೆ ಅದನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಾಣಿಜ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪದಕ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ.ಸಿ.ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಆರ್.ಕೋಟೋಜಿ ರಾವ್, ಎಚ್.ಆರ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಓದಿದರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅಕ್ಷತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಎಚ್.ವಿ.ಅಶ್ವಿನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಧಾನೇಶ್ವರಿ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಎಚ್.ಆರ್.ರಮ್ಯಾ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>