‘ಅಡೆತಡೆಗೆ ಅಂಜದೇ ಗುರಿಯತ್ತ ಗಮನವಿರಲಿ’

ತ್ಯಾಗರ್ತಿ: 'ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬುದು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಮಾತ್ರಾ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಭಾಷೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಕೋಣನೂರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನಂದಪುರ ಸಮೀಪದ ಮುರುಘಾ ಮಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾವಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಾರತವು ಪವಿತ್ರ ತಪೋ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನದ ನೆಲೆಬೀಡಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಡತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು ಗುರಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗುರಿಯಿದ್ದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯೇ ನಮಗೆ ಗೌರವ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಿಯು ಬದಲಾಗಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕರುಣಾಕರ್.ಎನ್.ಎನ್. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೆ., ಅಶೋಕ.ಎಂ, ದೇವರಾಜ್, ರಿರ್ಡ್ ಡಿಕಾಸ್ಟಾ, ಶೃತಿ ಬಿ.ಆರ್., ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಿ.ಪಿ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>