ವೀರ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಸಾಧನೆ

ಅಫಜಲಪುರ: 'ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವೀರ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎನ್.ವಿ.ಜಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಹಾಳಕಿ ಶೇ 97.76 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸಮ್ಮ ಜಾಮಗೊಂಡ ಶೇ (93.44), ಅಂಕಿತಾ ಬಿರಾದಾರ (92.32), ಮೇಘಾ ಚಂದನಕೇರಿ (92.32), ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅಂದೋಡಗಿ (92.16), ಸಂಗಮೇಶ ಬಾಕೆ (92.16), ಸೃಷ್ಟಿ ಜಮಾದಾರ (91.84), ಚನ್ನಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ (91.52), ವರ್ಷಾ ಮೇತ್ರಿ (91.04), ಅಕ್ಷಯ ತಡಲಗಿ (90.72) ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗಮೇಶ ಅಂಜುಟಗಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಭಗವಂತ್ರಾಯ ಸಂಕೋಳಿ, ಬಿಲಾಲ್ ಚೌಧರಿ, ವಿಕಾಸ ಅಂಜುಟಗಿ, ಎಸ್.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ, ದೇವರಾಜ ಪವರ ಸೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260425-31-366129944