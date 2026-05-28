ವೈಚಾರಿಕ ತಳಹದಿ ಅಗತ್ಯ: ಕೋರಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಆಳಂದ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಲಿಕೆ, ಅಂಕಗಳಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೇ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ತಳಹದಿ ಬೆಳೆಸುವದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಕೋರಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮನೋರಮಾ ಶಹಾ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೀದರ್ನ ವಚನ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಎಐ, ಡ್ರೋಣ್, ರೋಬೋಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾಣದಾಗಿದೆ. ಮೌಢ್ಯ, ಅಜ್ಞಾನ, ಕೋಮುವಾದ, ಜಾತಿಯತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೊರಬರುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿವಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಗಣಪತಿ ಸಿನ್ನೂರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಲಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ ಸನ್ಮುಖ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರ ಟೋಕರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಜಿಡಗೆ, ಗುರುಶರಣ ಪಾಟೀಲ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ನಾವದಗೇರೆ, ಪಿ.ಎನ್.ಶಹಾ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಗಾಡೆ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ, ರಾಜೇಂದ್ರ ದಂಡಿಗೆ, ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ತೀರ್ಥೆ, ಬಾಬುರಾವ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಸಿದ್ದ, ಸಂಗಪ್ಪ ನಾವಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾಲಿ, ಸುಭಾಷ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾಟೀಲ, ಕಾಶಿನಾಥ ಪರತಾಪುರೆ, ಧನಂಜಯ ಡೋಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎಚ್ .ಬಿ.ತೀರ್ಥೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ವೈಜನಾಥ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶೇ.90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>