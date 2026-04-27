ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಶಾದೀಪ ‘ಸುಜಾತಾ’

<p><em>ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ</em></p>.<p>ಆಳಂದ: ದಿನದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬದ, ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಿಯ ಸುಜಾತಾ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 84.64 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರದ ಆಶಾದೀಪವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಸುಜಾತಾ ಭೀಮಶಾ ಗೊಲ್ಲರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 529 ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. 20 ಜನರ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಮೊದಲಿಗಳು ಸುಜಾತಾ ಮಾತ್ರ.</p>.<p>ಗೊಲ್ಲರ ಸಮುದಾಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಮರಗಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು, ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್, ಪಿನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.</p>.<p>ಸುಜಾತಾ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಇದ್ದಗಲೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯನ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಓಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚುಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಕೂಡ ಸೆಳೆದಿದ್ದಳು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ದೀಪಾವಳಿ, ದಸರಾ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಸುಜಾತಾ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ್ದುಂಟು. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್, ಪಿನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಟಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸುಜಾತಾಳ ಪಾಲಕರನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದಿರಲು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರು ಒಪ್ಪಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸುಜಾತಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂತೋಷ ವೇದಪಾಠಕ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 84.64 ಅಂಕ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸುಜಾತಾಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ‘ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುಜಾತಾ ಅವರ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಗೊಲ್ಲರ.</p>.<p>‘ನಾನೂ ಪಿಯುಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಮುಂದೆ ಯಾವದಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-31-1691006348</p>