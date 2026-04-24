ಆಳಂದ: ಶೇ 81.12ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಆಳಂದ: ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ -1ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಒಟ್ಟು 4389 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 3560 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಶೇ 81.12ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್ಆರ್ಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ ಸಂತೋಷ ಸಲಗರೆ 612 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶೇ 98 ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕೊರಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಕಿತ್ತೂರುರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಡ್ಡದ 606 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶೇ 97ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಆರ್ಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿಕೀತಾ ಎ.ಆರ್ 602 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಶೇ 96ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಆಳಂದನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಳಸಿರಾಮ ನರೋಟೆ 600 ಅಂಕಗಲೊಂದಿಗೆ ಶೇ 96 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಐದು ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ: ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವು ಐದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಆಳಂದದ ಅಲ್ ಫಾರೂಕ್ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಭೂಸನೂರಿನ ಮಾತೋಶ್ರೀ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಪಾಟೀಲ ಶಾಲೆ, ಕೊರಳ್ಳಿಯ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಆಳಂಗಾ ಮತ್ತು ತಡೋಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವು 81.91 ಇದ್ದರೆ, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 75.16, ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವು ಶೇ 81.42ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶೇ 95.45ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-31-1512449288</p>