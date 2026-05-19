ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿತರಣೆ

ಆಲ್ದೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಬ್ಬಾಸಿಯ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಿಲ್ಲತ್ ಪೂಲ್ಬನ್ ನರ್ಸರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ 2025– 26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಮಾತನಾಡಿದ ನದೀಮ್ ಅಹಮದ್, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮಿಲ್ಲತ್ ಫೂಲ್ ಬನ್ ನರ್ಸರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ಡಾ. ತಹರೀನ್ ತಾಜ್, ಡಾ. ಸಾರಾ ರಫಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಂಶೂನ್ ನಹರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆಂಬಲ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಸ್ತಫ ಆಲ್ದೂರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಿಲ್ಲತ್ ಫೋಲ್ ಬನ್ ನರ್ಸರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಫ್ತಾಬ್ ಪಾಷಾ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಫಿಕ್ ಅಹಮದ್, ಖಜಾಂಚಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಅನ್ಸರ್, ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಹಜರತ್ ನಸೀಮ್ ಷಾ, ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಫ್ಜಲ್ ಪಾಶ, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವೆಂಕಟೇಶ್, ರೋಜ್ ಬಡ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಮೆನನ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಯು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಎಸ್. ಮಾನಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಬಿಬಿಸಿ, ಮುಜೀಬ್ ಶರೀಫ್, ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್, ರಫೀಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾಹಿರಾಬಾನು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜುಬೇದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>