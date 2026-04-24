ಬಡ ರೈತನ ಪುತ್ರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಾಧನೆ

<p>ಅಳ್ನಾವರ: ಇಲ್ಲಿನ ಸೇಂಟ್ ತೆರೇಜಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಾಗೂ ಸಮೀಪದ ಬೆಣಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡ ರೈತ ಸಂತೋಷ್ ತುಕಾರಾಮ ಗಿರಿಯಪ್ಪನವರ ಮಗಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂತೋಷ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪನವರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 98.56 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಸಂತೋಷ್ ತುಕಾರಾಮ ಅವರು ಬೆಣಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಡತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸದಾ ಅಧ್ಯಯನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗೆ ಬೆಣಚಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಇವಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಂಡು ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಅಳ್ನಾವರಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದು ಸೇಂಟ್ ತೆರೇಜಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೀಗ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಇವಳಿಗೆ ಧಾರವಾಡದ ಹಂಚಿನಮನಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-24-111441718</p>