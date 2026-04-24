ಬಾಪೂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ: ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

<p>ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 93.33 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದ್ಧಾರೆ.</p>.<p>ಗಂಗಮ್ಮ ಕರಿಗೌಡರ ಶೇ 96.64, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾಡಳ್ಳಿ ಶೇ 96.64, ವಿನಯಕುಮಾರ.ಜಿ ಶೇ 95.20, ಕೃಪಾ ಮಂಟೂರ ಶೇ 91.36ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಟ್ಟು 66 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. 62 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ 14, ಉನ್ನತ 33, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 7, 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-24-858176296</p>