ಶಾಕಾಂಬರಿ ಶಾಲೆ: ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಬಾದಾಮಿ: ಸಮೀಪದ ಚೊಳಚಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಕಾಂಬರಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಮೇಶ ಶಹಾಬಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಂದಿನಿ ಡಾಯಪುಲೆ (ಶೇ 92.8) (ಪ್ರಥಮ), ಸಮರ್ಥ ಕರಿಗೌಡರ ಶೇ ಶೇ.91.8 (ದ್ವಿತೀಯ) ಹಾಗೂ ಸಾಚಿ ಅಳಗುಂಡಿ ಶೇ 83.2 (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-19-1876433033</p>