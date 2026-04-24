ಬಸವೇಶ್ವರ ನೂತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ನೂತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಹಾನಾ ಪತ್ತಾರ (613) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ಡಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಿಸ್ಕಿನ್ (604), ಸ್ವಪ್ನಾ ಕುಂಟ್ಲದ (603) ಮತ್ತು ಮೇಘಾ ಮಸೂತಿ (600) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನಾ ಪ್ಯಾಟಿಶೆಟ್ಟರ್ (598), ಅಮೃತಾ ಬೊಂಬ್ಲೇಕರ್ (591) ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಅಗಡಿ (582) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>