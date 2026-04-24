ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಿಜಿಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ 625 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 623 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ 619 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯಶಸ್ವಿನಿ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 125, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 100, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 100, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 99, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 98 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2,201 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 1,983 ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೇ90.09 ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 218 ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ತೀಮಾಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆರ್.ಯಾಮಿನಿ 622 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ, ಶೇ 99.52 ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶೇ100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಪಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆಚಗಾನಪಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾನಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ, ಪೂಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಚೇಳೂರಿನ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ – ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಚೇಳೂರಿನ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಾಲೆ, ಅರವಿಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನ್ಯೂ ಹೂರೈಜಾನ್ ಶಾಲೆ, ತೀಮಾಕಲಪಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀ ಶಾರದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಚೇಳೂರಿನ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ಪರ್ಡ್ ಶಾಲೆ, ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿಯ ಶಾರದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಾತಪಾಳ್ಯದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬಿಳ್ಳೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ100 ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>