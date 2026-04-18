ಬಳ್ಳಾರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌: ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

ಬ್ಯಾಡಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಖುಷಿ ಕನ್ನಪ್ಪನವರ ಶೇ 96, ಅನುಷಾ ಮಳೀಮಠ, ಮನೋಜ ಅಸುಂಡಿ, ಮೇಹಕ್ತತಾಜ ಯಾದವಾಡ ತಲಾ ಶೇ 91.20, ಬಿಂದು ಬಣಕಾರ, ಶೇ 91.2ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಬಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>