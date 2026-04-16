ಢಪಳಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ಸಮೀಪದ ರನ್ನಬೆಳಗಲಿಯ ಢಪಳಾಪುರ ವಿದ್ಯಾವಿಹಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಫಲಿತಾಂಶವು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತ ಎಲ್ಲ 13 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ವಿತಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ (ಶೇ 94) ಪ್ರಥಮ, ಸಾರಾ ಯಾದವಾಡ (ಶೇ 83) ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಮಿರ್ಜಿ (ಶೇ 82.8) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಾಯ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-19-621833193</p>