ವಿನಾಯಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಬ್ಬನ್ಪೇಟೆ ಬನ್ನಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 38 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ವಿ. ಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇ 97 ಹಾಗೂ ಸಂಕೇತ್ ಎನ್. ಪವಾರ್ ಶೇ 96ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತೀರ್ಣ ರಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಶರಾಜ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಕೃತಕ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಬಂದು, 'ಬ್ಲಾಡರ್' ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶರಾಜ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗದೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 83ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ವಿನಾಯಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಆರ್. ಉಮಾಪತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>