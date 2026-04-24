ಬೆಟ್ಟದಪುರ: ಡಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಎನ್ ಶಾಲೆ ಸಾಧನೆ

<p>ಬೆಟ್ಟದಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಡಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಎನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸತತ 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 99 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 39 ಮಂದಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ, 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 9 ಮಂದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾನಿಕಾ 611 (ಶೇ 97.76) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಗಾನವಿ ಎಸ್.ಎ. ಮತ್ತು ನಿಶಿತಾ ತಲಾ 609 (ಶೇ 97.44) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಜನ ಕೆ.ಎನ್. 600 (ಶೇ 96.00), ಶಶಾಂಕ್ ಎಸ್ 598 (ಶೇ 95.68), ವರ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ 596 (ಶೇ 95.36), ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ 594 (ಶೇ 95.04) ಅಮೂಲ್ಯ, ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ 591 (ಶೇ 94.56), ಹರ್ಷಿತಾ ಎಂ. 590 (ಶೇ 94.40) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-38-1639247406</p>