ಬೆಟ್ಟದಪುರ: ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ತಮ್ಮಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿರ್ಣರಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಜಾಂಚಿ ಪಿ.ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನೀಟ್, ಸಿಇಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ವಸತಿನಿಲಯ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು

ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ಟಿ.ಗುರುದತ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸತತ 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 99 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರ ಪಾಲಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನಟರಾಜ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಲ, ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮುರುಳಿಕೃಷ್ಣ, ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ, ವಿದ್ಯಾಕೀರ್ತಿ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಂ.ಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ನವೀನ್, ರಜತ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ