ಬಿಜಿಎಸ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಲೆ: ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಭದ್ರಾವತಿ: ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜಿಎಸ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ 94 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತರುಣ್ ಎಂ.ವಿ. 475 ಅಂಕ, ಎಂ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ 473, ಓಂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಚ್. 469, ರಚನಾ ಎಂ. ಕುಮಾರ್ 466, ನವ್ಯ ಜಿ. ವರ್ಣೇಕರ್ 451 ಹಾಗೂ ನಯನಾ ಎಂ. 451 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>