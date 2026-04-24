<p>ಭಟ್ಕಳ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಿರಾಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರಾವ್ಯಾ ಆರ್. ಏಚ್. (ಶೇ97.1) ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮಸ್ಥಾನ, ಆಕಾಶ್ ವಿ. ನಾಯ್ಕ (96.64) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯಾ ಜಿ. ನಾಯ್ಕ (95.36) ಅಂಕ ಪಡೆದುತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 71 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು 28 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ, 38 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, ಹಾಗೂ 05 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೂರರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪಿಎಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್</p>.<p>ಅಂಕೋಲಾ: ಪಟ್ಟಣದ ಕೆನರಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪಿಎಂಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತ 90 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 90 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೇಸರ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಶೇ 96.80 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಶ್ರಾವ್ಯ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ ಶೇ 94.72 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ನಿಹಾರ ರಾಜೇಶ ನಾಯ್ಕ ಶೇ 91.68 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತ 90 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ, 46 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೆನರಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಾಮತ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ವಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಕೇಣಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಡೇಮನಿ, ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಮಾಂಡರ್ ಜಿ.ಆರ್. ತಾಂಡೇಲ ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊನ್ನಾವರ: ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್: ವೇದಾ ಪ್ರಥಮ</p>.<p>ಹೊನ್ನಾವರ: ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತ ಎಲ್ಲ 74 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾ ವರದರಾಜ ಭಟ್ ಶೇ.95.84 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಶೇ100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು 47 ವಿದ್ಯಾಥರ್ಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇವಿಕಾ ಆರ್.ಪೈ ಶೇ.98.88,ನವ್ಯಾ ಜಿ.ಗೌಡ ಶೇ.96 ಹಾಗೂ ನಿವೆತಾ ವಿ.ಮೇಸ್ತ ಶೇ.95.04 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ,ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಶೇ 99.75ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ</p>.<p>ಸಿದ್ದಾಪುರ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 99.75ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ರಜತ್ ವಿನಾಯಕ ಶೇಟ್ ಶೇ 625ಕ್ಕೆ 622ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಿರಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎಚ್.ನಾಯ್ಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಗುರುವಾರ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 99.12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಶಾಂತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹಂಸಿನಿ ಮೋಹನ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಕಾನಸೂರಿನ ಕಾಳಿಕಾ ಭವಾನಿ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ಟ 625ಕ್ಕೆ 620 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ, ಹಾಳದಕಟ್ಟಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ದಿಶಾ ರವಿ ನಾಯ್ಕ 619 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ ಜಿಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನಿಶಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಡಿವಾಳ 617 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 33 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 32 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸೂರಿನ ಬಂಕೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ 24ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 21ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಶೇ.87.50 ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ ಜೊಯಿಡಾದ 10 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ</p>.<p>ಜೊಯಿಡಾ: ಗುರುವಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 94.25ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿಧಿ ಶಾಂತಾರಾಮ ಮಹೇಕರ ಶೇ 97.76 ಪ್ರಥಮ, ರಾಮನಗರ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹರ್ಷಿತಾ ಓಂಕಾರ ಅಣ್ಣನವರ ಶೇ 96.32 ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಜಾನ್ವಿ ನಾರಾಯಣ ಹಣಬರ ಹಾಗೂ ಅನಮೋಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪ್ರಥ್ವಿರಾಜ ಪ್ರಶಾಂತ ದೇಸಾಯಿ ಶೇ 95.68 ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ , ಜೊಯಿಡಾ ಹೊಲಿ ಪ್ಯಾಮೆಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ತನ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದುಬಳೆ ಶೇ 95.5 ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಂದ 748 ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು 705 ಉತ್ತಿರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರವಾಡ,ಅಣಶಿ, ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್, ಗುಂದ, ಅನಮೋಡ , ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಜೊಯಿಡಾ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ, ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್, ಹೊಲಿ ಪ್ಯಾಮೆಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜೊಯಿಡಾ, ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉಳವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಮುಂಡಗೋಡ: ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಶೇ 31.08ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 96.08 ಆಗಿದೆ. 20 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 9 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಚಿಗಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕ್ಕ ಛಾಯಪ್ಪ ಕಲಾಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ93.90, ಇಂದೂರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ 95.24, ಕಾತೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ 98.41, ಮಳಗಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಶೇ 99.01, ಆದಿಜಾಂಭವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ 76.67, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ) ಶೇ 96.17, ಜ್ಞಾನಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಶೇ 83.33, ಲೋಟಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ 88.46, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಶೇ97.78, ರೋಟರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ92.04, ದಸ್ತಗಿರೀಯಾ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಶೇ88.57 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.</p>.<p>ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶ: ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹುನಗುಂದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಂದಲಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೈನಳ್ಳಿ, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಪಾಳಾ, ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಬಡ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಲೊಯೋಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕರಗಿನಕೊಪ್ಪ, ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಹಾತ್ಮಾಜಿ ಶಾಲೆ ಪಾಳಾ, ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಾಳಾ.</p>.<p>ಗೋಕರ್ಣ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ</p>.<p>ಗೋಕರ್ಣ: ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2025- 26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ 90.12% ಆಗಿದ್ದು, ರಾಘವಿ ಸುಕ್ರು ಗೌಡ 90.15% ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ವರುಣ್ ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯ್ಕ್ 86% ಅಂಕ ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೂಡಂಗಿ 81% ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 17 ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-20-1176688965</p>