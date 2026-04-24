ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶೇ 97.61 ಫಲಿತಾಂಶ

ಮಾಮನಕೇರಿ (ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಮನಕೇರಿ ಸಮೀಪದ ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾಲಯವು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 97.61 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 84 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 7 ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿ, 53 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, 15 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಹಾಗೂ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಿರಣ್ ಸುನೀಲ್ ಶೇ 90.72 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ, ನೈತಿಕ್ ಪರಶುರಾಮ ಶೇ 87.68, ಸರಹಾ ಯೇಸುದಾಸ್ ಶೇ 87.68, ದೀಪಾಂಜಲಿ ಧರ್ಮಗೊಂಡ ಶೇ 87.04, ಬಸವಕುಮಾರ ಮುಡಬೆ ಶೇ 86.56, ರಾಧಿಕಾ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೇ 84.64, ಲಾವಣ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಶೇ 84.48, ಓಂಕಾರ ರಾಜಕುಕಮಾರ ಶೇ 84, ಮನಸ್ವಿ ಜಂಗರಡ್ಡಿ ಶೇ 83.2, ನವ್ಯ ನಾಗರಾಜ ಶೇ 81.12, ಹರ್ಷವಧಿನಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಶೇ 80.96, ಶ್ವೇತಾ ಹನುಮಂತ ಶೇ 80.96, ಯುವರಾಜ ರಜೀತ್ಸಿಂಗ್ ಶೇ 80.8 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಪಾಲಕರ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಮಾ ಜಿ., ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುನೇಶ್ವರ ಲಾಖಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>