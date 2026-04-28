ಗಳಿಸಿದ್ದು 85, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 17 ಅಂಕ!

ಬೀದರ್: ನಗರದ ಮೈಲೂರಿನ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಕ್ಷಾ ಜೈನಬ್ ಅವರು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 85 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ!</p>.<p>ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಾದ ಎಡವಟ್ಟು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಿಸಿದ ದಿನ ಅಕ್ಷಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 17 ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಅಚ್ಚರಿ ಪಟ್ಟು, ತೀವ್ರ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಆ ವಿಷಯದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದವರೇ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 85 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 85 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಬದಲು 17 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಕ್ಷಾ ಜೈನಬ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಜಾ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿ, ವಿರೋಧ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳಿಗಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು, 'ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ತಂದು, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಆಶ್ವಾಸನೆ' ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಜಾ ಅವರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂದಹಾಗೆ, ಒಟ್ಟು 625 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷಾ 483 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 17 ಅಂಕಗಳ ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ 85 ಅಂಕಗಳು, 25 ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅವರು ಒಟ್ಟು 551 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>'ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆದ ತಪ್ಪು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಳು. ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಆಕೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆಕೆ ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲು ಎಡವಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು' ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಜಾ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>