ಬೀರೂರು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

<p>ಬೀರೂರು(ಕಡೂರು): 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೀರೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಲಯಕ್ಕೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಸಖರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಹರ್ಷಿತಾ ಪಿ.ಎಂ., ಖಾಸಗಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಬೀರೂರು ಕ್ರಮುಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಭೂಮಿಕಾ ವೈ., ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಆಲಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪವನ್ ಎಸ್.ಕೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಬಾಣೂರು ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ತರುಣ್ ಎನ್. ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಭಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್. ಶೇಖರಪ್ಪ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾಕಾಂತ್, ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಕೆ.ಬಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಕುಸುಮಾ ಜಿ.ಟಿ., ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಎಂ., ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಮೋಹನರಾಜ್, ಜಯದೇವಪ್ಪ, ಗಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಎನ್.ಬಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕಚೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-126-2121574833</p>