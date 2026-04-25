ಬ್ಯಾಡಗಿ: 'ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಪಾಠವನ್ನು ಚಾಚೂತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದವರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಬಹುದು'.</p>.<p>ಇದು, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಪಂದನಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿವೇದಿತಾ ಪರಶುರಾಮ ಅಜ್ಜಮ್ಮನವರ ಅವರ ಮಾತು.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಯ 625 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 623 ಅಂಕಗಳನ್ನು (ಶೇ 99.68) ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಮಾಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಸಹ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿವೇದಿತಾ ಅವರ ತಂದೆ ಪರಶುರಾಮ, ರೈತರು. ತಾಯಿ ಭಾರತಿ, ಗಾರ್ಮೇಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ದಂಪತಿಯು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಓದಿಸಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಿರಿ ಮಗಳು ನಿವೇದಿತಾ ಅವರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾಷಾ ವಿಷಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಐದೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 98 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮರು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನಕ್ಕೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವ ಆಸೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವೆ' ಎಂದು ನಿವೇದಿತಾ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>