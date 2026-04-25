ಜಿಜಿಎಚ್ಎಸ್: ಅಪ್ಸರಾ ಪ್ರಥಮ

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸರೋಜಾತಾಯಿ ಬಸವರಾಜ ಮಾರಿಹಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಪ್ಸರಾ ದೇಗಲೊಳ್ಳಿ ಶೇ 99.04 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಕೊಡಮಾಡುವ 'ದಿಕ್ಸೂಚಿ' ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶೇ 97.28 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಬುಚಡಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಶೇ 97.12 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪೂಜಾ ಪರಸನಟ್ಟಿ ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ ಶೇ 95.04 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶ್ವೇತಾ ಮುರಸಿದ್ದಿ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>145 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಯರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. 142 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 34 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 83 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶೇ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ 'ದಿಕ್ಸೂಚಿ' ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>