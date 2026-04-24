ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಟ್ಟೂ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 34ನೇ ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಟಾಪ್ 10ರೊಳಗಿನ ಸ್ಥಾನದ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಚನಬಸಪ್ಪ ತುಬಾಕಿ ಮತ್ತವರ ತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ, ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರೂ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರೇರಣಾ ತರಬೇತಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ, ವಿಷಯವಾರು ಓದುವ, ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಾಗದಿಂದ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ ಪರಿಣಿತರ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ, ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹ 9 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕೈಪಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಬೋಧನಾ ವರ್ಗಗಳು, ಪೂರ್ಣಾಂಕದ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿಯುತ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ, ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವಾರು ಪಠ್ಯೆದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮೂಹದವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-21-423457330