ದಾಖಲೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಿಂದೆ ಸಂಘಟಿತ ಶ್ರಮ

<p>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಖಲೆಯ ಶೇ 95.03 ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಗರಿಯ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ.ಎನ್. ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಹ ಕಾರಣ.</p>.<p>ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯೋತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುರುವಾಗುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನದವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಫಲಿತಾಂಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶೇ 34ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿ: 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 60.10ರಷ್ಟಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಈ ವರ್ಷ ಶೇ 34ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದಾಗಿದೆ. 2022-23ರಲ್ಲಿ ಶೇ 96.54ರಷ್ಟಿದ್ದ ಫಲಿತಾಂಶ 2023-24ರಲ್ಲಿ ಶೇ 67ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ 2024-25ರಲ್ಲಿ ಶೇ 60.10ರೊಂದಿಗೆ 70ರ ಗಡಿ ಸಹ ದಾಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಭಾರಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಿಇಒ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 125 ಅಂಕ ಹಾಗೂ ವಿಷಯವಾರು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ, ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿ ಪ್ರೇರಣೆ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೇಟಿಂಗ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>28 ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 66 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 8 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, 7 ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು, 10 ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು, 3 ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 28 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಇಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಸೋಣ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಂಚ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ತಾವಾಯಿತು, ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವಾಯಿತು ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ, ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ರೀತಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-14-1653152932</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>