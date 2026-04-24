ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ನಗರದ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿ ತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೃಂದಾ ಎಂ. ತಾಪ್ಸೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ಜೋಹಾನ್ ಝೈನ್ ಶೇ 99.2ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 121 ಇಂಗ್ಲಿಷ್- 99 ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಶೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಪೌಜಿಯಾ ಶಾಹಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ.</p>.<p>ವಿಕಾಸ್ ಎಂ. ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶೇ 98.72 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ 8ನೇ ರಾಂಕ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಎಂ.ಎನ್. ಮತ್ತು ಸುಚೇತಾ ಎನ್.ಜಿ. ಅವರ ಪುತ್ರ.</p>.<p>'ಈ ಶಾಲೆಯ 166 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 166 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 84 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 85ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 8, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 23, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 2, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಪ್ರಿಯಾ ಲೋಬೊ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗ್ಯಾವಿನ್ ಲೋಬೊ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>