ತೌಹೀದ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

ದಾಂಡೇಲಿ: ನಗರದ ತೌಹೀದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಹಫ್ಸಾ ಬಶೀರ ಶೇಖ ಶೇ 96.16 ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಸುಮಯ್ಯ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಂಶಿ ಶೇ 91.84, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಅಶ್ಪಿಯಾ ರಫೀಕ್ ಶೈಕಾ ಶೇ 91.68 ತೃತಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯು ಶೇ 95.68 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮೆಹುದ್ದೀನ್ ಶೇಕ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪಾಲಕರು ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>