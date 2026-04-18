ಲಲಿತಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ: ಶೇ 99 ಫಲಿತಾಂಶ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೇಂದ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಲಲಿತಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಶೇ 99ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ವೀರಭದ್ರಜ್ಜಯ್ಯ ವಿ. ಶೇ 90, ಸುಕೃತಿ ಎಚ್.ಎಂ. ಶೇ 86, ಗೋಕುಲ್ ಎಸ್.ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಆರ್.ನಿಹಾರಿಕ ಶೇ 85 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 40 ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 33 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಬಹುತೇಕರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧನಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಶಿಕಲಾ ಇ.ಆರ್. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ