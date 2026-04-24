ಧಾರವಾಡ: ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಗರದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಪ್ರೀತಂ ಕಟಗೇರಿ (ಶೇ 98.08), ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಹಾಲೆ (ಶೇ 97.6), ಅಮೃತ ಹೊನ್ನಪ್ಪಗೌಡ್ರ (ಶೇ 97.28), ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೊನ್ನಪ್ಪಗೌಡ್ರ (ಶೇ 97.12), ಸೌಮ್ಯಾ ವಾಲಿಸುಂಕದ (ಶೇ 96.64), ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಬೂಸನ್ನವರ (ಶೇ 96.16), ತಸ್ನಿಮಾ ಮಿರಜಕರ (ಶೇ 96.16), ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೊಳ್ಳಿ (ಶೇ 96), ಚೈತ್ರಾ ಗರ್ಜೂರ (ಶೇ 95.84), ಚೈತ್ರಾ ಸತ್ಯನ್ನವರ (ಶೇ 95.02), ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಹೂಗಾರ (ಶೇ 94.24), ಮಂಜುನಾಥ ಗುಡಿಸಾಗರ (ಶೇ 93.76), ರಶ್ವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಶೇ 93.76), ತರುಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ (ಶೇ 93.60), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನುಮಾನ್ ಬೆಣ್ಣೆ (ಶೇ (ಶೇ 93.28), ಪ್ರೀಶಾ ಅಷ್ಟಗಿ (ಶೇ 93.28), ಸನತ ಸವಾಯಿ (ಶೇ 93.12) ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೇಜಾವರದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ,ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜಿತ ಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಆರ್., ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ