ಶಾಂತಿ ಸದನ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಶಾಂತಿಸದನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.

ಆದಿತ್ಯಾ ಬುಟಿ (ಶೇ 93.36), ಸೌಜನ್ಯಾ ಕಮನುರಿ (ಶೇ 93.76), ಆಮೀರ್ ಖಾಜಿ (ಶೇ 92.48), ಭಕ್ತಿ ಹುಲಕರ್ನಿ (ಶೇ 92.48), ಸುಪ್ರಿತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಶೇ 92.32), ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಜೊಯ್ ಸೊಜಾ (ಶೇ 92.16), ಶಶಾಂಕ ಪಾಟೀಲ (ಶೇ 91.84), ಹರ್ಷಾ ಎಂ(ಶೇ 91.84), ಮೊಹಮ್ಮದ ಜೈದ್ ನದಾಫ(ಶೇ 91.04), ಸಂಜನಾ ಹುಲಸಗೇರಿ (ಶೇ 91.04), ಶ್ಲೋಕ ಮಳಿಮಠ (ಶೇ 90.88), ಉಮ್ಮೆಹನಿ ಬ್ಯಾಲಹಾಳ (ಶೇ 90.72), ಅಬ್ದುಲ್ ಮಕಂದರ (ಶೇ 90.04) ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೈನಾ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಮೆನೆಜಸ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ