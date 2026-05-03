ವಾಜಪೇಯಿ ಶಾಲೆ: ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಪ್ರೇರಣಾ ಹಿರೇಮಠ (ಶೇ 95.84), ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೂಗಾರ್ (ಶೇ 95.52), ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಣ್ಣೂರ (ಶೇ 95.36), ಗಗನ್ ಕೆಂಗಾರ್ (ಶೇ 94.56), ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೋರಿಮನಿ (ಶೇ 94.08), ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನಾಯಕರ್ (ಶೇ 92.80) ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾದೇವ ಹುಲಗೇಜ್ಜಿ, ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಜೀಂ ಪಾಶಾ ದಾವಲಸಾಬನವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260503-24-1171691212