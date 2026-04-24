ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ-1ರ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 3,553 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 3,416 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಶೇ.96.14 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ಎಸ್. ಶಂಕರಯ್ಯ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಟಾಪರ್: 625ಕ್ಕೆ 622 ಅಂಕ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂವರು ಟಾಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಧುರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಇಸ್ತೂರಿನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಜಿ.ಎಚ್.ಹೇಮ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಟನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಟ್ಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಎ.ಸಹನಾ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಮೇಳೆಕೋಟೆ ಕ್ರಾಸ್ನ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಎಂ.ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ನಳಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಆರ್.ಚಂದ್ರ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಯು.ಜಾನವಿ, ತೂಬಗೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಲಹರಿ, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಎಂ.ಯುಕ್ತ, ಎಂ.ಎ.ಬಿ.ಎಲ್.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಎ.ಜೆ.ಸಹನಾ, ನಳಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಆರ್.ದೀಕ್ಷಾ, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಎಂ.ಚಾರ್ಮಿ, ಟಿ.ಎನ್.ನಂದಕುಮಾರ್, ನಿಶ್ಚಯಗೌಡ.</p>.<p>ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 7 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2 ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ರಹಿತ 27 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ. 1,774 ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ 1,676 ಮಂದಿ ತೇರ್ಗಡೆ, 3,553 ಬಾಲಕಿಯರಲ್ಲಿ 3,416 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ: ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶೇ.97.95 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಶೇ. 98.62, ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಶೇ 98.73, ಗಣಿತ ಶೇ.98.93, ವಿಜ್ಞಾನ ಶೇ 98.20, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶೇ 98.56.</p>.<p>ಮಾಧ್ಯಮವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ: ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶೇ.93.20, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶೇ. 98.11, ತೆಲುಗು ಶೇ.95.45.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-15-1759735831