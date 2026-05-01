ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ: ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 95

ಜಯಪುರ: ಹೋಬಳಿಯ ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 95 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಒಟ್ಟು 35 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 14 ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 11 ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸ (584) ಶಾಲೆಗೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭವಾನಿ (575), ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ (568), ಯಮುನಾ (566), ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ (565), ಅನನ್ಯ (541), ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ (531), ದಿವ್ಯಶ್ರೀ (528), ಹರೀಶ (522), ಗೌರಮ್ಮ (520), ಪ್ರಜ್ವಲ್ (511), ಸ್ಪೂರ್ತಿ (510), ಸುಮಾ (473) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಪಮಲಾಮೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260501-38-144644330