ಗದಗ: 2025–2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶೇ 95.24 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ 25ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. 2023–24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 74.76ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 17ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತ್ತು. 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 17ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಶೇ 67.72 ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 95.24 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೂ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಷ್ಟೇ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಟಾಪ್ಟೆನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 14,612 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 13,916 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 7,028 ಮಂದಿ ಬಾಲಕರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 6,508 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ (ಶೇ 92.60). 7,584 ಮಂದಿ ಬಾಲಕಿಯರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 7,408 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ (ಶೇ 97.68).</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ 316 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 125 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಶೇ 60ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಎ ಪ್ಲಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 994 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ಶೇ 7.14), ಎ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 2,258 (ಶೇ 16.23), ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 2,550 (ಶೇ 18.32), ಬಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 2,839 (ಶೇ 20.40), ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 2,631 (ಶೇ 18.91) ಹಾಗೂ ಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 2,644 (ಶೇ 19) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಧ್ಯಮವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 97.78 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೇ 94.56 ಹಾಗೂ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೇ 90.79 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಾಲಕಿಯರು ಶೇ 97.91 ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಲಕಿಯರು ಶೇ 96.70 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>