ಕನ್ನಡ, ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ: ವಿಷಯವಾರು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

ಗದಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಷಯವಾರು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾರುತಿ ಶಾಬಡಿ (ಶೇ 99.04) ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ್ನೇಹಾ ಶರಣಪ್ಪ ಕರಜಗಿ(ಶೇ 98.88) ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರ್ತಿಕರಡ್ಡಿ ವೀರೇಶರಡ್ಡಿ ಕಮರಡ್ಡಿ(ಶೇ 98.4) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗದಗ ನಗರದ ಅಲಿಯಾ ಮಕ್ತುಂಸಾಬ್ ಕುಕನೂರು (ಶೇ 96.32) ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿನ್ ಬಾನು ಅಮೀನ್ಸಾಬ್ ಗುಡಸಾಲ್ಮಣಿ (ಶೇ 95.84) ದ್ವಿತೀಯ, ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರ್ಷಿಯಾ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಬಾದಶಾ ಮುಲ್ಲಾ (ಶೇ 95.04) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-23-1385284908