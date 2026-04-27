ಮಾಡರ್ನ್ ಶಾಲೆ: ಶೇ 91.20 ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಗೋಕಾಕ: ಇಲ್ಲಿನ ಗೋಕಾಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 91.20 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಕಾಶ ವಿಠ್ಠಪ್ಪ ವಡ್ಡರಗಾಂವಿ ಶೇ 95.68, ಶೌರ್ಯ ಸುಭಾಷ ಹುಲ್ಲೆಣ್ಣವರ ಶೇ 94.88 ದ್ವಿತೀಯ, ಆದಿತ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಹೀನಾ ಇಮ್ರಾನ ಜಗದಾಳ ಶೇ 94.72 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, 45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ, 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-21-297305003</p>